Vladimir Putin terá que buscar uma resposta "mais severa", segundo exigem alguns dos aliados do presidente russo, depois de o Kremlin acusar a Ucrânia de lançar um ataque com mísseis sobre a cidade de Belgorod, em que ao menos três civis morreram.



Nas redes sociais, moradores postaram imagens dos bombardeios contra a cidade de quase 400 mil habitantes, localizada a 40 quilômetros ao norte da fronteira com a Ucrânia.



O legislador russo Andrei Klishas acusou a Ucrânia de bombardear Belgorod e pediu uma resposta severa.

Klishas escreveu no Telegram: "A morte de civis e a destruição da infraestrutura civil em Belgorod são um ato direto de agressão por parte da Ucrânia e exigem a resposta mais severa - inclusive militar".

O governador da região, Viacheslav Gladkov, já havia anunciado, anteriormente, a morte de pelo menos três pessoas em fortes explosões na cidade. As explosões também deixaram quatro feridos, danificaram 11 prédios residenciais e 39 casas, disse Gladkov no Telegram.

A Ucrânia não assumiu a responsabilidade pelo ataque. Com informações do The Sun.

