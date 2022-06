Foto: ANSA Vídeo: Veja momento em que míssil atinge shopping na Ucrânia

Um shopping na cidade de Kremenchuk, na Ucrânia, foi atingido por um míssil russo nesta última segunda-feira (27). A explosão deixou pelo menos 18 mortes e 60 feridos. Além disso, 36 pessoas ainda estão desaparecidas.

Câmera de vigilância de um fábrica por trás do shopping Amstor na cidade ucraniana de Kremenchuk mostrando o momento exato em que um míssil russo atingiu em cheio o edifício. O ministro russo Lavrov disse hj q a Rússia não tinha atacado o shopping e q era uma encenação ucraniana. pic.twitter.com/Db3hFTyvlw — Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) June 28, 2022

Um sobrevivente do ataque relatou como foram os minutos após a explosão e os primeiros socorros: "Vi muitas pessoas feridas, pessoas queimadas, algumas cobertas de sangue. Uma menina caiu e nós a ajudamos a puxá-la. Ela continuou caindo e perdendo a consciência, mas tentamos ajudá-la", disse Mykola Mykhailets.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusou a Rússia de atingir civis deliberadamente no ataque em Kremenchuk. Ele classificou a ofensiva como "um dos ataques terroristas mais desafiadores da história europeia".

A Rússia disse que o local era um alvo militar e alegou que o shopping estava vazio no momento do ataque.



