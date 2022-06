Reprodução/Ansa Ataque matou cinco mulheres no distrito de Izyum

Cinco mulheres foram mortas nesta quarta-feira (22) durante um ataque de morteiro russo no distrito de Izyum, no oblast de Kharkiv, no leste da Ucrânia . A informação foi confirmada pelo chefe da administração distrital, Stepan Maselsky, citado pelo Ukrainska Pravda.

"Cinco civis foram mortos. Todas mulheres. Elas estavam na entrada de um prédio de vários andares", disse.

De acordo com as autoridades ucranianas, as civis foram atingidas por volta das 13h30 (horário local), perto da entrada de um edifício na aldeia de Pryshib.





A região de Kharkiv tem sido alvo de constantes bombardeios nos últimos dias. Ontem, 15 pessoas, incluindo uma criança de 8 anos, foram mortas na região.

Mais cedo, os sistemas de defesa aérea da Ucrânia derrubaram um míssil russo sobre a região de Odessa, informou o governador regional, Maxim Marchenko.

Segundo a imprensa local, os ataques com mísseis já haviam sido realizados nas regiões de Mykolaiv, Kharkiv, Donetsk e Lugansk.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.