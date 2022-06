Reprodução / Twitter - 18.05.2022 Guerra entre Rússia e Ucrânia completa 3 meses

Em uma oficina em Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia, mecânicos estão trabalhando para transformar carros de rali em veículos aptos para serem usados para combater tropas russas na linha de frente da guerra.

Entre outras modificações, eles trocam silenciadores, retiram ajustes esportivos e adaptam o interior para criar veículos reduzidos, tudo sob a supervisão do empresário Volodymyr Tarkhov.

Antes da invasão russa, ele produzia catamarãs e caiaques de fibra de vidro. Desde o início da guerra, no entanto, Tarkhov disse que ele e seus amigos converteram cerca de 30 carros de passageiros comuns para veículos militares.

Agora, eles estão concluindo o trabalho em um “buggy de combate”, com o motor de um modelo russo Lada usado por pilotos de rali ucranianos. Eles retiraram as suas portas, o tornaram mais silencioso e adicionaram um grande buraco na frente para ser possível atirar com uma metralhadora.

O soldador Maxym Sendukov disse que o novo silenciador, a ser instalado, tornará o carro “quase completamente inaudível” para o inimigo.

“O objetivo é deixar o carro um pouco mais silencioso para poder passar e ficar invisível”, disse ele.

“Confortável para soldados”

Nos primeiros dias da invasão russa, os mecânicos estiveram ocupados construindo obstáculos antitanque e instalando blocos de concreto para proteger os pontos de entrada da cidade.

A conversão do carro é patrocinada por empresários locais, que compram peças de metal e automóveis.

“Em geral, estamos apenas deixando o carro confortável para os soldados sentarem ou saírem”, disse Yevgen, cujo papel é desmontar o carro para prepará-lo para a soldagem.

Ele contou que os soldados que estão usando o outro buggy que a equipe já produziu disseram que o veículo é “muito rápido e facilmente manobrável”.

“É muito útil em missões de inteligência e militares”, disse.

Um dos soldados que inspecionaram o carro, disse que não havia carros suficientes para os soldados que operam na linha de frente. Ele disse que muitos veículos trazidos para a linha de frente estavam sendo adquiridos por voluntários.

“Jeeps e micro-ônibus são necessários na linha de frente para movimentar muitas pessoas”, disse.

Para ele, a vantagem do “buggy de combate” era que todos os passageiros podiam atirar de todos os lados do carro.

“Vamos pegar o carro hoje e levá-lo para nossas posições”, contou.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.