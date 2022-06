Xinhua/Rex/Shutterstock Rússia ameaça Lituânia por isolar Kaliningrado

Após a Lituânia bloquear a ligação ferroviária entre o território russo e o exclave ensanduichado entre a vizinha e a Polônia, o Kremlin pediu o restabelecimento da ligação, ameaçando tomar "ações para proteger seus interesses nacionais".

O governo da Lituânia afirma que está obedecendo o embargo da UE ao trânsito de bens russos, e Moscou demandou a volta imediata do tráfego.

Filas foram registradas em Kaliningrado, com moradores correndo para se abastecer. Cerca de metade de tudo o que é consumido por lá chega por trem, o que obrigará a Rússia a usar rotas marítimas ou aéreas, mais caras.

A situação "é mais do que séria", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

