O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky , divulgou neste domingo (19) um novo vídeo em que afirma que não vai entregar o sul do país para a Rússia.

A declaração chega no dia seguinte à sua visita surpresa às cidades meridionais de Mykolaiv e Odessa, na primeira ida do mandatário ao sul ucraniano desde o início da invasão russa.

"Não daremos o sul para ninguém e vamos recuperar tudo o que é nosso, e o mar será ucraniano e seguro", disse Zelensky no vídeo. O presidente também contou ter falado com as tropas ucranianas em Mykolaiv e Odessa. "Elas estão confiantes e não têm dúvidas de que a Ucrânia vencerá a guerra", acrescentou.

Moscou diz que seu principal objetivo é "libertar" o Donbass, área do leste da Ucrânia onde ficam as províncias de Donetsk e Lugansk, palcos de conflitos separatistas desde 2014.

No entanto, generais russos já indicaram a vontade de tomar todo o sul ucraniano e estabelecer um corredor terrestre até a Transnístria, região rebelde pró-Rússia na Moldávia.

