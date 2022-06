Reprodução/Instagram Rainha Elizabeth II

O Reino Unido deu início nesta quinta-feira (2) às celebrações do Jubileu de Platina , série de eventos em comemoração pelos 70 anos de reinado de Elizabeth II .

Dezenas de milhares de pessoas aplaudiram a rainha quando ela apareceu na varanda do Palácio de Buckingham, em Londres, para marcar o início das festividades. A monarca de 96 anos de idade, que sofreu recentemente com problemas de mobilidade, recebeu uma saudação das tropas após um desfile militar.

A parada "Trooping the Colour", um dos eventos mais esperados do Jubileu de Platina, reuniu mais de 1,4 mil soldados, 200 cavalos e 400 músicos, além do sobrevoo dos aviões da Royal Air Force (RAF). Diversos telões foram posicionados pela capital britânica para os simpatizantes não perderem nenhum momento da celebração.

Entre os vários eventos que vão marcar o feriado prolongado, que terminará somente no domingo (5), uma das maiores cadeias de pubs do Reino Unido ofereceu aos clientes cerveja de graça. Milhares de viagens estão previstas para acontecer, fato que poderá sobrecarregar estradas, portos e aeroportos do país.

Para o Jubileu de Platina, os britânicos prepararam desfiles, shows musicais, corridas de cavalo e missas em homenagem aos 70 anos de reinado de Elizabeth II. Pelas ruas de Londres é possível ver várias decorações e uma série de artigos da família real para vender, como camisetas, canecas e broches.

Na última quarta-feira (1º), o Palácio de Buckingham divulgou um novo retrato sorridente da rainha, que fez um agradecimento em um vídeo.

"Continuo a ser inspirada bela boa vontade que me foi demonstrada e espero que os próximos dias nos deem a chance de refletir sobre tudo o que conseguimos nos últimos 70 anos, enquanto olhamos para o futuro com confiança e entusiasmo", afirmou a monarca.

No meio das celebrações, a polícia britânica informou que prendeu alguns manifestantes que tentaram obstruir a passagem do desfile do "Trooping the Colour". Muitas pessoas presentes aplaudiram os agentes que participaram da ação.

Elizabeth II recebeu diversas homenagens ao longo desta quinta-feira, como do presidente da França, Emmanuel Macron, do ex-chefe de Estado norte-americano Barack Obama e do papa Francisco.

"Nesta alegre ocasião envio minhas cordiais saudações e peço para que Deus Todo-Poderoso conceda a ela, aos membros da família real e a todo povo de sua nação, bênçãos de unidade, prosperidade e paz", disse o Pontífice em um telegrama.

O presidente francês, por sua vez, recordou sua "devoção" à "amizade inabalável" entre França e Reino Unido, expressando sua gratidão a este "aliado tão próximo". Macron ainda declarou que a monarca "é o fio de ouro que une as duas nações".

Obama, no entanto, declarou que o reinado de Elizabeth II é "um presente para o Reino Unido e o mundo". O ex-presidente ainda disse ter esperança que a coroa da rainha continue brilhando "por muitos anos".

