Reprodução/Twitter @ClarenceHouse - 10.05.2022 O Príncipe de Gales, a Duquesa da Cornualha e o Duque de Cambridge

A rainha Elizabeth II, a chefe de Estado do Reino Unido, perdeu a cerimônia de Abertura do Parlamento britânico pela primeira vez em quase 60 anos nesta terça-feira, passando o dever ao seu herdeiro, o príncipe Charles, em um sinal claro da iminente transição de poder.

A monarca de 96 anos geralmente preside o evento repleto de pompa e rituais e lê o programa legislativo de seu governo de um trono dourado na Câmara dos Lordes.

Mas o Palácio de Buckingham disse na segunda-feira que ela perderia o rito anual por aconselhamento médico, tomando a decisão "com relutância", por continuar a enfrentar "problemas de mobilidade".

A ausência na Abertura do Parlamento se soma a uma série de outras aparições públicas canceladas em função de problemas de saúde e idade avançada, indicando que o seu reinado de 70 anos, um recorde na monarquia britânica, está chegando ao fim.

Charles foi acompanhado no compromisso de Estado de alto nível por seu filho mais velho, o príncipe William, que é o segundo na linha de sucessão ao trono.

O Discurso da Rainha faz parte da cerimônia que marca o início do ano parlamentar, conhecido como Abertura de Estado do Parlamento.

Como o nome indica, a rainha — em sua posição de chefe de Estado — faz um discurso para parlamentares e pares na Câmara dos Lordes, a Câmara Alta do Parlamento.

No entanto, são os ministros, e não a rainha, que escrevem o discurso, que define a agenda do governo e as leis que pretende apresentar.

Acima de tudo, o discurso oferece ao governo a oportunidade de destacar suas prioridades para os próximos meses.

Famosa por sua pompa e pompa, a cerimônia geralmente começa com uma procissão na qual a rainha viaja do Palácio de Buckingham a Westminster de carruagem, escoltada por soldados montados em uniforme cerimonial, enquanto a Coroa Imperial do Estado e outras insígnias viajam à frente em uma carruagem.

A monarca veste o Manto de Estado antes de liderar uma procissão até a Câmara Alta da Câmara dos Lordes, onde se senta em um trono e abre formalmente uma nova sessão do Parlamento, lendo o discurso escrito pelo governo.

A rainha perdeu a ocasião apenas duas vezes durante seus 70 anos de reinado: em 1959 e 1963, quando estava grávida dos filhos Andrew e Edward.

A rainha, que perdeu vários compromissos públicos desde que foi hospitalizada por uma noite em outubro passado por uma doença não especificada, teve que emitir uma "Cartas de Patentes" para autorizar Charles e William a desempenhar seu papel no evento constitucional.

Charles, de 73 anos, que havia participado da abertura do Parlamento ao lado de sua mãe nos últimos anos, começou a ler cada projeto dizendo:

"O governo de sua majestade..."

O dia de hoje marca um "grande momento" para o príncipe Charles ao fazer o discurso da rainha pela primeira vez, diz Emily Nash, editora real da revista Hello.

Ele está desempenhando talvez a "função mais importante que a rainha tem'", diz ela, acrescentando que o príncipe William — que também deve estar presente ao lado de seu pai — estará assistindo com "interesse intenso".

No entanto, a cerimônia foi reformulada de uma forma que deixa claro que a rainha ainda está "muito no comando", incorporada pela presença da Coroa Imperial em sua ausência.

"Ainda está dizendo que ela está no controle, mas [os príncipes] estão lá para representá-la hoje" disse Nash.

*(com informações de agências internacionais)