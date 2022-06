REPRODUÇÃO/RECORD NEWS filho caçula do príncipe William e de Catherine, duquesa de Cambridge, durante o Jubileu de Platina da rainha Elizabeth





A rainha Elizabeth II, cujo jubileu de platina é celebrado a partir desta quarta-feira, está acostumada a bater recordes. Basta dizer que, em sete décadas de reinado, a monarca de 96 anos deu a volta ao mundo 42 vezes. Mas não para por aí. Confira outras marcas conquistadas pela rainha.

Longevidade recorde

Elizabeth II reina há 70 anos e quase quatro meses, um recorde na história britânica. O recorde anterior pertencia à sua tataravó, a rainha Victoria, que reinou durante 63 anos, sete meses e dois dias (de 20 de junho de 1837 até sua morte, em 22 de janeiro de 1901).

Aos 96 anos, a rainha Elizabeth é também a monarca reinante mais velha do mundo.

Apenas dois reis reinaram mais tempo que ela, o rei francês Louis XIV (mais de 72 anos, entre 1643 e 1715) e o rei Bhumibol Adulyadej, da Tailândia (70 anos e quatro meses, de 9 de junho de 1946 a 13 de outubro de 2016).

Viajante incansável

Como rainha, Elizabeth II visitou mais de 100 países — outro recorde para um monarca britânico — e realizou mais de 150 visitas a países da Commonwealth. Esteve 22 vezes no Canadá, mais que em qualquer outro país, e 13 vezes na França, mais que em qualquer outro país europeu.

O Daily Telegraph calculou que ela percorreu o equivalente a 42 voltas ao mundo antes de parar de viajar ao exterior, em novembro de 2015, aos 89 anos.

Sua viagem mais longa pelo exterior durou 168 dias (de novembro de 1953 a maio de 1954), durante a qual visitou 13 países.

Muito ocupada

“Declaro a vocês que toda a minha vida, longa ou curta, será dedicada a servi-los”, prometeu Elizabeth, ainda princesa, em seu aniversário de 21 anos.

Durante seu reinado, ela participou de cerca de 21 mil atos oficiais, aprovou por "consentimento real" cerca de quatro mil projetos de lei e recebeu inúmeros dignitários em 112 visitas de Estado. Entre eles, o imperador Haile Selassie (Etiópia, 1954), o imperador Hirohito, do Japão (1971), o presidente polonês Lech Walesa (1991) e o presidente americano Barack Obama (2011).

O Palácio de Buckingham já recebeu mais de 180 festas no jardim, com a presença total de mais de 1,5 milhão de pessoas.

14 primeiros-ministros

Conheceu 14 primeiros-ministros britânicos, de Winston Churchill (1952-1955) a Boris Johnson (de 2019 até hoje). Eles sempre a mantiveram informada dos principais acontecimentos do mundo, em audiências semanais.

Também se reuniu com 13 dos 14 presidentes americanos eleitos durante seu reinado, de Harry Truman (1945-1953) a Joe Biden (desde 2021). Lyndon Johnson (1963-1969) é o único que não consta em sua lista.

Chefe da Igreja Anglicana, a rainha é muito religiosa e praticante. Ela também se reuniu com quatro papas em visitas oficiais: João XXIII (1961), João Paulo II (1980, 1982 e 2000), Bento XVI (2010) e Francisco (2014).

Um milhão de cartões de felicitações

Elizabeth II enviou cerca de 300 mil cartões para pessoas que comemoram 100 anos de idade e mais de 900 mil para casais que comemoram bodas de diamante (60 anos). Ela mesma foi casada por mais de 73 anos com o príncipe Philip, que morreu em abril de 2021 — outro recorde para um monarca britânico.

Mais de 200 retratos

A rainha posou para mais de 200 retratos, o primeiro deles quando tinha 7 anos.

Às vezes pioneira

Em 1996, a rainha Elizabeth foi a primeira monarca britânica a visitar a China. E também foi a primeira monarca britânica a discursar na Câmara dos Representantes em Washington, em 16 de maio de 1991.





Enviou seu primeiro e-mail em 26 de março de 1976, durante uma visita a um centro de pesquisas do Ministério da Defesa.

Em 1997, lançou o primeiro site oficial do Palácio de Buckingham. Em 2014, enviou seu primeiro tuíte e, em 2019, sua primeira publicação no Instagram.

Vídeo com James Bond

Ela é a única monarca que (quase) saltou de paraquedas com James Bond: em um vídeo feito para a abertura dos Jogos Olímpicos de Londres 2012, ela é vista recebendo o ator Daniel Craig no Palácio de Buckingham antes de ambos simularem embarcar em um helicóptero, sobrevoar Londres e paraquedas sobre o Estádio Olímpico, onde a chegada (real) da rainha foi ovacionada.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.