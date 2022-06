REPRODUÇÃO/BAND NEWS filho caçula do príncipe William e de Catherine, duquesa de Cambridge, durante o Jubileu de Platina da rainha Elizabeth

O filho caçula do príncipe William e de Catherine, duquesa de Cambridge, despertou atenção na internet por sua reação à exibição da Força Aérea britânica. Com 4 anos recém-completados, o menino levou as mãos aos ouvidos para tentar abafar o barulho dos jatos, fazendo caretas que contrastam com a expressão solene da bisavó.

As atividades oficiais desta manhã se encerraram com a tradicional aparição da família real na sacada do Palácio de Buckingham para assistir à exibição da Força Aérea Real e a uma salva de tiros. De óculos escuros, a rainha Elizabeth II esteve ao lado de cerca de 20 parentes próximos, entre eles os três primeiros na linha sucessória para o trono: seu primogênito, o príncipe Charles, o príncipe William e o príncipe Louis.

Definiu-se com antecedência que apenas os integrantes ativos da família real estariam na varanda, o que exclui um dos filhos da rainha, o príncipe Andrew, e seu neto, o príncipe Harry, e sua esposa Meghan. Andrew renunciou após um processo civil de agressão sexual nos EUA. Já Harry e Meghan se renunciaram seus papéis reais e hoje moram nos EUA. O temor, segundo os tablóides, era que a presença do trio ofuscasse as celebrações.

Ruas lotadas

Ainda não há uma estimativa de público, mas as imagens aéreas da Trafalgar Square e seus arredores mostram que os britânicos compareceram em massa às celebrações que começaram nesta quinta-feira, mais um sinal da popularidade da monarca.

Os festejos oficiais serão retomados às 21h25 (17h25 no Brasil), quando a família real voltará à sacada para ver a chamada Árvore das Árvores, símbolo de unidade, ser acesa em uma cerimônia especial. Mais de 1,5 mil faróis também serão iluminados simultaneamente pelo mundo.

Concerto pelo Jubileu de Platina de Elizabeth II terá Diana Ross, Alicia Keys, Rod Stewart



Um dos maiores e mais esperados eventos da comemoração dos 70 anos de coroação ocorre neste sábado, o concerto Platinum Party at the Palace (Festa do Jubileu de Platina no Palácio). Artistas como Queen + Adam Lambert e Diana Ross estão entre os convidados que se apresentarão em homenagem à monarca, em um dos três palcos montados em frente ao Palácio de Buckingham.

Das coxias, Meghan e Harry marcam presença

Mesmo dos bastidores, Meghan, a duquesa de Sussex, e o príncipe Harry estiveram presentes nas cerimônias desta manhã. Foi a primeira aparição da dupla em um evento oficial da Coroa desde 2020, quando anunciaram seu afastamento das obrigações reais e causando uma crise na monarquia que se aprofundou nos meses seguintes, quando acusaram parentes de bullying e racismo.

Com um vestido azul marinho e chapéu, Meghan foi fotografada em uma das janelas do Palácio de Buckingham ao lado de outros integrantes da família real. Ela interagia com Isla e Savannah Philips e Lena Tindall, netas da princesa Anne e bisnetas da rainha. Em outro momento, ao lado de Harry, foi clicada conversando com o príncipe Edward, duque de Kent.

O casal, contudo, não esteve presente na sacada do palácio, honra que foi reservada exclusivamente para integrantes ativos da monarquia.