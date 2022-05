Reprodução Drone ucraniano destrói tanque russo

As Forças Armadas da Ucrânia divulgaram nesta terça-feira (24) imagens que mostram um drone kamikaze destruindo um tanque russo. O vídeo foi compartilhado nas redes sociais do Comando das Forças de Operações Especiais na data em que a invasão das tropas da Rússia completa três meses.

Todo o processo de destruição do tanque russo foi filmado por uma câmera localizada no drone. De acordo com a postagem, um "drone kamikaze moderno equipado com um poderoso explosivo voa diretamente para o tanque, causando perdas irreparáveis ao adversário".





As forças ucranianas afirmaram que esta é a primeira vez que o uso de combate do drone UAV-kamikaze é mostrado ao público em geral. Os Estados Unidos doaram cerca de 100 unidades desses drones para a Ucrânia.





"Este é um bom exemplo de como a ajuda de parceiros estrangeiros combinada com a formação e profissionalismo dos nossos soldados produz resultados positivos na linha da frente", diz a publicação das Forças Armadas da Ucrânia.

As imagens mostram que havia um grupo de soldados sentados em cima do tanque destruído. De acordo com os ucranianos, seus inimigos estavam tomando bebidas alcoólicas e descansando sobre o veículo de guerra.

