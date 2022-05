Ansa Destruição na cidade de Severodonetsk, no Leste da Ucrânia

O governador de Lugansk, Sergiy Gaidai, disse nesta terça-feira (24) que "é tarde demais" para evacuar os milhares de civis de Severodonetsk, cidade ao leste da Ucrânia, sitiada pelo exército russo .

"Neste momento não direi mais saía, evacue. Agora direi: fique em um abrigo porque tamanha densidade de bombardeios não nos permitirá ir buscar as pessoas", disse ele em mensagem divulgada no Telegram.

Segundo as autoridades ucranianas, acredita-se que pelo menos 15 mil moradores ainda estejam na cidade, escondidos em abrigos.

"As forças russas concentraram seus esforços na operação ofensiva para cercar Lysychansk e Severodonetsk. Agora, com o apoio da artilharia, estão realizando operações de assalto na direção de Toshkivka e Ustynivka, perto de Lysychansk", acrescentou Gaidai.

De acordo com o exército ucraniano, Severodonetsk está cercado por três lados por forças russas que tentaram completar o cerco ao redor da cidade. As unidades militares de Moscou, inclusive, tentaram cortar as linhas de abastecimento do município, tentando controlar as principais estradas a oeste.

Hoje, militares russos atacaram áreas civis, incluindo prédios residenciais, em Severodonetsk, provocando a morte de pelo menos quatro pessoas.

O governador de Lugansk informou que a Rússia enviou até 12,5 mil soldados para a batalha e que Severodonetsk estava sendo "destruída por aeronaves e todas as armas disponíveis".

Assim como Lisichansk, cidade vizinha separada pelo rio Severski Donets, Severodonetsk é um dos últimos grandes redutos urbanos sob domínio ucraniano em Luhansk.

Em comunicado, o Estado-Maior Geral das Forças Armadas da Ucrânia, citado pela agência Ukrinform, relatou que o exército da Rússia tenta romper as defesas das tropas ucranianas para chegar às fronteiras administrativas da região de Luhansk.





"Na direção de Donetsk, o inimigo continua realizando operações ofensivas ativas, tentando romper as defesas de nossas tropas e alcançar as fronteiras administrativas da região de Lugansk", diz o texto, lembrando que, até agora, foram registrados ataques aéreos à infraestrutura civil em Kramatorsk, Lyman e Slovyansk.

Um relatório da inteligência britânica disse que o governo de Vladimir Putin está intensificando suas operações no distrito de Donbass, no leste da Ucrânia.

Segundo os dados, o objetivo das forças russas seria cercar Severodonetsk, Lyscgansk e Rubizhne, a fim de completar a ocupação de toda a província de Lugansk.

