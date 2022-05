Reprodução / Twitter - 10.05.2022 Presidente Vladimir Putin disse que adesão dos países à Otan não representa ameaça à Rússia

Em comunicado conjunto, a Noruega, Dinamarca e Islândia informaram que vão dar apoio à Finlândia e à Suécia caso os países sofram ofensivas russas após os pedidos de adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) .

"Juntamente à Dinamarca e à Islândia, a Noruega está pronta para ajudar seus vizinhos nórdicos por todos os meios necessários caso sejam vítimas de agressão em seu território antes de obterem a adesão à Otan", disse o primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Stoere.



A Finlândia reafirmou a intenção de fazer parte da aliança no último domingo (15) . No mesmo dia, o partido social-democrata da Suécia aprovou no Parlamento do país a candidatura à Otan .

Depois dos movimentos, a Otan informou estar convencida de que irá superar os obstáculos impostos pela Turquia para aceitar as adesões dos países à aliança.

Hoje, o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Riabkov, disse que as candidaturas da Suécia e Finlândia para integrar a Otan são um "grave erro" . De acordo com ele, o "nível de tensão" entre a Rússia e os países do Ocidente vai aumentar ainda mais caso as novas adesões realmente aconteçam.

Mais tarde, porém, o presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que não tem "problemas" com as adesões e que os movimentos não criam ameaças para Moscou .

"A expansão da Otan é artificial", afirmou o líder russo durante a cerimônia de aniversário da Organização do Tratado de Segurança Coletiva (OTSC), aliança militar de ex-repúblicas soviéticas, de acordo com a agência de notícias estatal Tass . "A Rússia não tem problemas com Finlândia e Suécia, sua possível adesão à Otan não cria qualquer ameaça direta para a Rússia", acrescentou.

