E neste vídeo ele parece meio abobalhado. Fica desenhando rabiscos sem fim.



Neste vídeo a mão direita não parece tremer mas o rosto dele parece inchado (como em outros vídeo).



Pode ser efeito da cortisona?



Putin #Ukraine️ #Russian #russia_ukraine pic.twitter.com/KXNRxnCDoD — Enigmas da Guerra (@autorMACosta) April 24, 2022

Nas últimas semanas, as condições de saúde do presidente russo Vladimir Putin têm sido cada vez mais observadas pela mídia ao redor do mundo. Discreto, o mandatário é assunto cotidiano após a invasão russa na Ucrânia - mas pouco se sabe sobre sua vida pessoal.

Sob a atenção do mundo todo, não demorou muito para que as mudanças na aparência de Putin virassem alvo de comentários. A lista é grande: o rosto e a expressão mudaram, o pescoço sumiu, anda mais devagar e aparece cada vez mais inchado nos vídeos. Outros internautas comentam até sobre a atuação do presidente.



No mês passado, o iG mostrou que em diversas ocasiões Putin era visto andando com um braço levemente flexionado junto ao corpo, e não solto . Especialistas começaram a especular que o ato poderia ser um indicativo de alguma doença, como o Mal de Parkinson .

VIDEO showing Putin may possibly have a neurological disorder perhaps Parkinsons Disease. Here his right hand is shaking while he looks like he is stumbling as he walks. #Russia #Putin #Ukraine #Putinswar #UkraineUnderAttack pic.twitter.com/RAwDIMiDnQ — raging545 (@raging545) April 22, 2022

As teorias variam, mas a mais famosa até então era a de que o mandatário passava por um tratamento de câncer. Porém, vídeos divulgados recentemente mostram Putin com uma suposta tremedeira nas mãos, passadas mais lentas e movimentos incomuns.

Com isso, a suspeita de uma doença terminal logo foi substituída por um problema neurológico. O mais apontado foi o mal de Parkinson, um distúrbio do sistema nervoso central que afeta o movimento e conhecido principalmente pelos tremores nas mãos. Veja no vídeo a seguir:

Até o momento, não houve a confirmação de nenhuma das especulações sobre o quadro de saúde do presidente da Rússia.

