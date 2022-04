UK Parliament/Flickr - 27.04.2022 Câmara dos Comuns, no Reino Unido

O Partido Conservador do Reino Unido, do qual o primeiro-ministro Boris Johnson faz parte, vai investigar relatos de que um parlamentar assistiu pornografia no celular durante uma sessão de debates na Câmara dos Comuns.

A informação foi confirmada inicialmente pela PA Media, citando um comunicado de Chris Heaton-Harris, um dos líderes da sigla e responsável por impor regras de disciplina aos políticos. O nome do parlamentar não foi divulgado.

"A questão está sendo investigada. Esse comportamento é totalmente inaceitável e medidas serão tomadas”, informou comunicado do ganinete de Heaton-Harris.

Dois jornais britânicos relataram anteriormente que um membro conservador do parlamento do sexo masculino foi visto por colegas assistindo pornografia durante uma sessão.

Leia Também

Conforme o jornal Mirror, uma mulher que também faz parte do Partido Conservador disse que estava sentada ao lado do parlamentar denunciado e flagrou a ação imprópria. Ela compartilhou o caso com outros colegas em uma reunião com Chris Heaton-Harris na noite desta terça-feira.

Segundo o Guardian, um grupo entre 12 e 14 parlamentares do sexo feminino compartilharam no encontro experiências de comportamento sexista entre os parlamentares do sexo masculino conservadores, cobrando alguma atitude. Elas também pediram ações mais duras contra três políticos sujeitos a investigações sobre comportamento sexual inadequado.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.