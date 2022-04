Ansa Guerra na Ucrânia pode seguir até ano que vem

Um dos conselheiros de Volodymyr Zelensky, Oleksiy Arestovych, afirmou nesta quarta-feira (27) que a guerra na Ucrânia pode se arrastar "até o ano que vem" dependendo de como algumas situações irão se desenrolar.

"Precisamos perceber que essa pode ser uma longa história. O cessar da fase ativa no Donbass não significa o fim da guerra. Existirão ainda ações táticas, ataques aéreos, a guerra…. é uma longa história e poderá ser muito longa, talvez até o ano que vem. Tudo depende de uma série de circunstâncias", disse Arestovych ao portal ucraniano Ukrinform.

O representante da Presidência ucraniana ainda falou ao site sobre a chegada de armas do exterior e disse que serão necessárias "três semanas ou mais para a chegada e elas terem efeito".

"Talvez no fim de maio ou no início de junho quando as quantidades solicitadas chegarão e começarão a ter um grande impacto no campo de batalha" , pontuou Arestovych.

A fala refere-se a uma nova e grande leva de equipamentos militares, armamentos e suprimentos de reparo chegarem vindos dos Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia, que têm dado amplo apoio a Kiev desde o primeiro dia do conflito, em 24 de fevereiro.

Os russos alertaram que a chegada desses equipamentos pode tornar a guerra ainda mais intensa e grave.

