reprodução / Twitter Presidente russo Vladimir Putin tem o costume de andar com um braço dobrado e junto ao corpo

Com o impacto e repercussão mundial da guerra na Ucrânia, iniciada em 24 de fevereiro , o jeito peculiar de andar do presidente da Rússia, Vladimir Putin , começou a chamar a atenção de neurologistas.

Em diversas ocasiões, Putin é visto andando com um braço levemente flexionado junto ao corpo, e não solto. Especialistas começaram a especular que o ato poderia ser um indicativo de alguma doença, como o Mal de Parkinson.



Uma equipe da Universidade de Radboud (Holanda), no entanto, chegou a estudar o caso e disse que não há indicativo de qualquer enfermidade. Na análise, os especialistas não encontraram outros sinais de Parkinson no presidente russo, como tremores, rigidez ou má coordenação de movimentos.

Pelo contrário, durante a pesquisa, concluíram que Putin tem "excelentes capacidades motoras", que a escrita dele é rápida e sem tremores e que o seu gunslinger's gait [termo em inglês usado para essa diferença de balançar dos braços devido ao treino para uso de armas] pode ser explicado pelo fato de ele ter feito parte do KGB, principal organização de serviços secretos da União Soviética, em 1975.

No estudo, pesquisadores de Portugal, Itália e Holanda viram que Putin não é o primeiro líder russo a andar dessa forma. Outros que tiveram treino militar ou no KGB também caminham com o balançar diferente dos braços, como os antigos ministros das Defesa, Anatoly Serdyukov e Sergei Ivanov.

No manual de treinamento do serviço secreto soviético era exigido que os soldados sempre marchassem com as armas e os braços próximos ao corpo, como forma de proteção e para melhorar a agilidade na ação, caso presenciassem alguma ameaça.

E, apesar de hoje Putin não empunhar nenhuma arma, a rotina do tempo em que era um ex-agente da organização fez com que ele não abandonasse hábitos antigos, como na hora de se locomover.

