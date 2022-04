Reprodução/Twitter No Twitter, Lula diz ser fundamental derrotar a extrema direita

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou, nesta quinta-feira (21), apoio a Emmanuel Macron no segundo turno das eleições presidenciais francesas, que será realizado neste domingo (24).

Em uma série de posts feitos no Twitter, Lula ressaltou que a democracia está em jogo no mundo e que é necessáirio estar ao lado daqueles que defendem a liberdade, a igualdade e os direitos humanos.

O futuro da democracia está em jogo na Europa e no mundo. Neste momento decisivo, confiamos que defensores da liberdade, da igualdade e dos Direitos Humanos para todos se unam em torno do candidato que melhor encarna os valores democráticos e humanistas: @EmmanuelMacron @avecvous — Lula (@LulaOficial) April 21, 2022

A adversária de Macron na corrida eleitoral é a candidata de extrema direita Marine Le Pen, que já foi derrotada pelo atual presidente francês nas eleições realizadas em 2017.





Nas suas postagens, o ex-presidente do Brasil também destacou a necessidade de combater a extrema direita, assim como os discursos de ódio disseminados por políticos que defendem esses ideais.

É fundamental derrotar a extrema direita e sua mensagem de ódio e preconceito. Isso é o que os democratas de diferentes matizes de todo o mundo desejam e esperam. — Lula (@LulaOficial) April 21, 2022

A última pesquisa divulgada nesta quinta-feira pelo Instituto Ipsos aponta que Macron ampliou sua vantagem e aparece com 57,5% das intenções de voto dos franceses contra 42,5% de Le Pen.

