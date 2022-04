Reprodução/Instagram Sobe para 253 o número de mortos após temporais e deslizamentos na África do Sul

Fortes chuvas que atingiram a África do Sul desde segunda-feira já deixaram ao menos 253 mortos, segundo as autoridades locais. A cidade de Durban, na província de KwaZulu-Natal (KZN), a 570 km da capital Johanesburgo, é uma das mais afetadas.

Nesta quarta, o presidente Cyril Ramaphosa, que visitou a região, definiu a situação como uma "catástrofe de enormes proporções".

"Vamos proclamar o estado de calamidade nesta província para que possamos ajudar aqueles que perderam parentes e suas propriedades. A busca por pessoas desaparecidas está em andamento e vai aumentar em breve. Nossas outras províncias se comprometeram a enviar ajuda à KZN", disse À jornalistas.

Todas as escolas da província vão permenacer fechadas até a próxima terça-feira.

