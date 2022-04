Reprodução/Redes sociais - 13.04.2022 Corpos enfileirados e enumerados em Bucha, na Ucrânia

O procurador do Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, foi à cidade de Bucha nesta quarta-feira (13) para verificar e coletar provas sobre possíveis crimes de guerra cometidos pelos russos na guerra da Ucrânia.

"A Ucrânia é uma cena de crime. Estamos aqui porque temos motivos razoáveis para acreditar que foram cometidos crimes no âmbito da jurisdição do tribunal. Precisamos dissolver a névoa da guerra para chegar à verdade", disse aos jornalistas que acompanhavam a comitiva.

A cidade de Bucha foi retomada pelas forças ucranianas em 1º de abril após cerca de 30 dias de ocupação russa. Nas imagens repercutidas internacionalmente, centenas de corpos de civis foram encontrados nas ruas da cidade, além de valas comuns em parques . Muitos dos corpos apresentavam sinais de torturas, mãos amarradas e sinais de estupros.

Os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusaram a Rússia e Vladimir Putin de genocídio. Diversos governos também apresentaram denúncias no TPI contra a ação militar e, em 3 de março, o órgão abriu uma investigação formal contra Moscou.

Nem a Rússia, nem a Ucrânia fazem parte do tribunal, mas Kiev aceitou a jurisdição da corte para crimes cometidos em seu território pela invasão russa da Crimeia, ainda em 2014. Naquele ano, o governo russo anexou a península ucraniana de maneira unilateral além de incentivar os separatistas pró-Rússia na área do Donbass.

Nesta terça-feira (12), Putin voltou a negar as acusações dos ucranianos e disse que Kiev criou um "cenário falso" em Bucha para provocar comoção . Outras autoridades russas afirmaram que os corpos foram colocados de maneira a impressionar e que as tropas do país "não mataram nenhum civil na Ucrânia".

No entanto, muitos dos corpos encontrados tinham sinais de falecimento de muitos dias antes da retomada do controle da cidade por Kiev. Além de Bucha, cidade que fica a cerca de 25 quilômetros da capital, outras localidades próximas relataram o mesmo cenário de horror após a chegada dos ucranianos.

