Pelo menos 45 pessoas morreram na África do Sul após as chuvas torrenciais que provocaram inundações e deslizamentos de terra na cidade portuária de Durban e na província de KwaZulu-Natal, informaram as autoridades locais nesta terça-feira (12).

Segundo comunicado do Departamento de Cooperação da província de KwaZulu-Natal, o número de vítimas pode aumentar nas próximas horas à medida que mais informações ficam disponíveis.

As operações de resgate ainda estão sendo realizadas na região, onde as chuvas fortes têm atingido durante os últimos dias, causando a inundação de várias áreas e o fechamento de dezenas de ruas, enquanto que os deslizamentos de terra provocaram a suspensão dos serviços ferroviários.

Vídeos compartilhados por serviços de emergência mostram as rodovias da cidade inundadas, carros submersos e casas desmoronadas. O Departamento de Gestão de Desastres da província de KwaZulu-Natal pediu para os cidadãos ficarem em casa, ordenando que aqueles que vivem nas terras baixas se mudem para áreas mais altas.

Equipes trabalham com o objetivo de evacuar as pessoas de locais "que sofreram deslizamentos de terra, inundações e colapsos estruturais de edifícios e estradas", segundo as autoridades. As tempestades ainda causaram cortes de energia elétrica e do fornecimento de água.

