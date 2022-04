Reprodução Medida é represália a sanções adotadas pelo governo de Joe Biden

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia decidiu nesta quarta-feira (13) impor sanções contra 398 membros do Congresso dos Estados Unidos e outros 87 senadores do Canadá.

A medida é uma represália a uma decisão semelhante adotada pelo governo de Joe Biden e foi divulgada pela agência russa Tass.

"Em reação a uma nova onda de sanções anti-russas anunciadas em 24 de março pelo governo Biden contra 328 deputados da Duma, foram adotadas medidas punitivas recíprocas contra 398 membros da Câmara de Representantes dos Estados Unidos", diz o governo russo em comunicado.

Entre as medidas está a proibição da entrada deles no território russo.

Em outra nota, o ministério das Relações Exteriores russo anunciou sanções semelhantes aos senadores canadenses e ressaltou que serão aplicadas mais medidas contra o Canadá por suas políticas "carentes de visão".

Hoje, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, falou pela primeira vez em "genocídio" na Ucrânia, após o presidente dos EUA, Joe Biden, usar o mesmo termo para classificar a invasão russa.

"Podemos falar cada vez mais sobre genocídio", disse o premiê canadense a repórteres que o questionaram sobre a declaração do democrata ontem.

Reino Unido - Mais cedo, o governo britânico divulgou que está ampliando, em coordenação com a União Europeia (UE), a lista de pessoas sancionadas em resposta à guerra russa na Ucrânia.

O documento inclui 178 separatistas pró-Moscou e mais oligarcas que têm relação com o presidente russo, Vladimir Putin.

