Reprodução/Brasil Urgente Os dois suspeitos ainda não foram identificados





Sofia Pilagallo | Nara Faria

Um condomínio localizado na Rua Veiga Filho, em Higinópolis, foi alvo de tentativa de roubo nesta quarta-feira (13). Segundo a Polícia Militar, dois indivíduos invadiram a portaria do prédio por voltar das 16h.

O caso está sendo tratado pelo 77º Distrito Policial, que continua as buscas pelos suspeitos. Ele teriam fugido com a chegada das viaturas e não invadiram nenhuma área além da portaria.

Policiais e helicópteros foram acionados para patrulhar a região. Segundo a Cabo Martha Athu, os dois homens estavam portando armas, mas ainda não é possível saber qual o tipo.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.