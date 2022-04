Ansa Substância teria sido utilizada em ataque realizado em Mariupol





A Rússia foi acusada nesta segunda-feira (11) de usar "uma substância venenosa de origem desconhecida contra soldados e civis ucranianos em Mariupol", cidade ucraniana sitiada pelas tropas russas há mais de um mês.

A denúncia foi feita pelo Batalhão de Azov, milícia paramilitar acusada por Moscou de ligações com o neonazismo, em publicação no Telegram.

"A substância foi espalhada por um drone e suas vítimas relatam problemas respiratórios", informou o comunicado divulgado pelo jornal Kyiv Independent e outros meios de comunicação ucranianos.





A inteligência britânica havia alertado nesta manhã de um "possível uso futuro de armas de fósforo em Mariupol pelo Exército russo". No mês passado, inclusive, Moscou chegou a negar que tenha violado convenções internacionais por meio do uso de bombas de fósforo na Ucrânia.

A substância é altamente tóxica e inflamável e tem sua utilização limitada por um acordo internacional sobre armas não convencionais assinado em 1980, em Genebra, e do qual Moscou é signatária.

Situada na costa do Mar de Azov, Mariupol integra a região de Donetsk, cuja soberania é defendida pela Rússia, e é berço da milícia paramilitar. Por conta disso, tem sido alvo de um cerco e de constantes bombardeios por parte das forças russas, mas ainda não foi conquistada pelos russos.

