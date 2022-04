Reprodução Ataque aconteceu no centro da cidade israelense

Um ataque a tiros nesta quinta-feira (7), no centro de Tel Aviv, em Israel , deixou pelo menos dois mortos e quatro feridos em estado grave, informou o canal de televisão israelense Channel 12.

De acordo com o porta-voz da polícia local, Eli Levi, dois terroristas abriram fogo em três locais diferentes perto da rua Dizengoff, onde um grande número de policiais e socorristas foram mobilizados.

As buscas pelos responsáveis da ofensiva estão em andamento pela polícia local. Até o momento, nenhum grupo terrorista reivindicou o atentado. As autoridades israelenses orientaram toda a população a não se aproximar do centro da cidade.





“A polícia continua a fazer buscas na zona. O primeiro-ministro Naftali Bennett está atualmente no Ministério da Defesa em Tel Aviv e está acompanhando os desenvolvimentos”, disse Levi.

Israel tem sido alvo de ataques anti-israelenses desde 22 de março e pelo menos 11 pessoas já perderam a vida. Recentemente, um dos atentados foi assumido pelo grupo Estado Islâmico. Em diferentes declarações, o Hamas e a Jihad Islâmica, outro movimento palestino, chegaram a aplaudir o que chamaram de "operação heroica".

