Nesta quarta-feira (6), os Estados Unidos anunciaram novas sanções contra aliados da Rússia para aumentar a pressão sobre Vladimir Putin em relação ao conflito na Ucrânia.

As novas medidas tem como alvo as duas filhas adultas de Vladimir Putin: Katerina Tikhonovna e Maria Putina. O argumento utilizado é que os familiares escondem as riquezas do líder russo.

As filhas estão na casa dos 30 anos e raramente são citadas publicamente, seja pelo Kremlin ou pelo pai. Katerina Tikhonova é dançarina profissional e matemática e Maria Putina é médica.

Maria Putina

Maria é a mais velha e também utiliza o sobrenome Vorontsova. Ela nasceu em em São Petersburgo, fruto da união de Vladirmir Putin com sua ex-esposa Lyudmila Putina. Ela estudou inicialmente na Alemanha e depois foi para a Rússia estudar Biologia.

De acordo com o "The New York Times", ela teria estudado biologia na Universidade Estadual de São Petersburgo e depois se formou em medicina pela Universidade Estadual de Moscou.

Em Moscou, Maria realizou um doutorado em Endocrinologia e que hoje atua como pediatra e endocrinologista. Segundo informações de veículos internacionais, ela conduz um estudo focado em inteligência artificial.

Maria era casada com o empresário holandês Jorrit Faassen. Segundo jornalista exilado pelo Kremlin, Sergey Kanev, eles se divorciaram em março deste ano.

Katerina Tikhonova

Katerina é a mais nova, e nasceu em Dresden, na Alemanha. Atualmente é vice-diretora do Instituto de Pesquisa Matemática de Sistemas Complexos da Universidade Estadual de Moscou.

Além de matemática, Katerina é também atleta profissional de dança acrobática e participou de campeonatos, sendo finalista em 2014 do World Rock'n'Roll Confederation (A Confederação Mundial de Rock'n'Roll).

De acordo com informações do Tesouro dos EUA, ela é uma liderança executiva de tecnologia e apoia o governo da Rússia e a indústria de Defesa do país.

Sua última aparição pública foi durante o Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, que aconteceu em 2021 de forma remota.

