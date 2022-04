Reprodução Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e Vladimir Putin, presidente da Rússia

O governo americano disse nesta quarta-feira (6) que a Ucrânia tem chance de vencer a guerra desencadeada pela Rússia, mesmo que haja risco de um conflito prolongado.

"É claro que eles podem vencer isso", disse o porta-voz do Pentágono, John Kirby, em entrevista coletiva. "A prova está literalmente nos resultados que vocês veem todos os dias", acrescentou.

A declaração foi dada no dia em que os Estados Unidos enviaram pelo menos 100 drones, considerados "kamikaze", que faziam parte do mais recente pacote de ajuda militar do governo americano.

De acordo com uma fonte do Pentágono, as forças dos EUA treinaram "um número muito pequeno de soldados ucranianos que estavam nos Estados Unidos e depois retornaram à Ucrânia para treinar outros".

Hoje, a administração de Joe Biden e o Reino Unido anunciaram mais uma série de sanções contra a Rússia, em retaliação à guerra, em particular ao massacre em Bucha , onde corpos de civis foram encontrados nas ruas e em valas comuns.

Autoridades ucranianas relataram, inclusive, que não conseguem ajudar a retirar pessoas da cidade de Izyum, no leste do país, e nem mandar itens de ajuda humanitária porque o município está totalmente controlado pelos russos, segundo o governador de Kharkiv, Oleh Sinegubov.

As regiões de Kharkiv, Donetsk e Luhansk estão entre as mais atingidas no conflito na Ucrânia.

