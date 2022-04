Reprodução/Máxima 6.4.2022 EUA sanciona filhas adultas de Putin

Nesta quarta-feira (6), o governo amerciano anunciou sanções contra as duas filhas adultas de Vladimir Putin, Maria e Katrina, pela invasão das tropas russas na Ucrânia.

O argumento da Casa Branca é de que os familiares escondem segredos e a riqueza do presidente russo.

Os Estados Unidos também declararam sanções de "bloqueio total" às principais instituições financeiras públicas e privadas da Rússia, Sberbank e Alfa Bank. O governo informou que todos os novos investimentos americanos na Rússia estão proibidos.

