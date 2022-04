Reprodução/Ansa - 03.04.2022 Mural contra guerra na Ucrânia no norte da Polônia

A ex-procuradora internacional Carla Del Ponte pediu no último sábado (3) ao Tribunal Penal Internacional um mandado de prisão contra o presidente da Rússia, Vladimir Putin, após a invasão à Ucrânia .

"Putin é um criminoso de guerra", disse ela, enfatizando que a emissão do mandado é necessária para acusar Putin e outros líderes russos dos crimes cometidos no território ucraniano.

Em entrevista à imprensa suíça, Del Ponte, ex-procuradora que se tornou conhecida após lidar com casos como o genocídio em Ruanda, alertou que esta é a única forma de prender um "autor de um crime de guerra" e colocá-lo perante à justiça internacional.

Apesar disso, ela ressaltou que a emissão do mandado não vai garantir a detenção de Putin, caso ele permaneça no território russo. Contudo, ele ficará impossibilitado de deixar o país.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.