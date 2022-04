Divulgação Onça é resgatada em uma estrada rural no Ceará





Uma onça-parda foi atropelada em uma estrada rural em Martinópole, no Ceará. O animal foi resgatado ainda no acostamento pela Polícia Militar na tarde deste sábado. Segundo a corporação, o veículo envolvido no atropelamento não foi identificado. No local, o animal apresentava ferimentos que o impedia de andar.

A ação contou com o apoio de militares do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA) e médicos veterinários do Hospital Veterinário do Centro Universitário INTA (UNINTA), que fizeram o diagnóstico preliminar e constataram que a onça estava com fraturas nas patas.

"Era por volta das 17h30, quando a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (CIOPS) acionou os militares do batalhão ambiental para resgatar uma onça que havia sido atropelada por um veículo não identificado", afirmou a polícia.





Após ser sedada e receber os primeiros socorros, ela foi levada ao Hospital Universitário e está em recuperação.

Onça encontrada no quintal de casa

Nesta sexta-feira, uma Onça Parda "Puma Concolor" invadiu uma residência e surpreendeu uma família no município de Santa Rita do Passa Quatro, em São Paulo. O animal foi encontrado embaixo de uma churrasqueira, no quintal da casa.

Segundo a Polícia Militar Ambiental, acionada pelos familiares para o resgate, a onça era um animal adulto, com cerca de 70 centímetros de altura e 1,20 metros de comprimento. A ação contou com o apoio de equipes do Policiamento Territorial do Município, Corpo de Bombeiros de Porto Ferreira e do Departamento de Serviços Municipais da Prefeitura Municipal. Eles usaram uma caixa de contenção própria para capturar o animal.

