Reprodução Julian Assange, fundador do WikiLeaks, vai se casar na prisão

Julian Assange, fundador do WikiLeaks, vai se casar com Stella Moris na prisão, nesta quarta-feira. Ele e a advogada se conheceram há dez anos, quando ela começou a trabalhar para a organização. O casal tem dois filhos juntos, nascidos enquanto Assange vivia confinado na embaixada do Equador em Londres. O ativista está preso na capital da Inglaterra desde 2019.

"Julian Assange e Stella Moris vão se casar na prisão Belmarsh cercados por apenas amigos e familiares na quarta-feira. O noivado foi anunciado em novembro de 2021 e ao longo de meses de idas e vindas (de negociações) com o governo e as autoridades de administração penitenciária, eles receberam permissão para casar dentro da prisão", informou o comunicado divulgado pelo WikiLeaks nesta terça-feira.

Em entrevista ao Daily Mail, Stella disse que será revistada repetidas vezes antes de encontrar o companheiro e que os filhos vão participar da cerimônia civil com a bênção de um capelão católico.

"Não é o casamento que teríamos planejado... em uma igreja no mundo exterior, cercados por familiares e amigos, mas estamos escolhendo assumir o controle de nossas vidas. Estamos fazendo isso por amor, um pelo outro, por nossos filhos e porque a vida de Julian já foi suspensa por tempo suficiente, roubando-lhe anos com sua família. Isso é inaceitável", ressaltou.

Assange, de 50 anos, enfrenta nos Estados Unidos 18 acusações que envolvem conspiração para obter e divulgar, entre 2010 e 2011, mais de 250 mil telegramas diplomáticos e cerca de 500 mil documentos confidenciais sobre as atividades militares americanas no Iraque e no Afeganistão durante a chamada "guerra ao terror". O caso pode render até 175 anos de prisão ao ativista e põe em questão a liberdade de imprensa.