Wikimedia Commons Julian Assange é acusado de 18 crimes no Reino Unido

O fundador do Wikileaks, Julian Assange, e sua noiva, a advogada Stella Morris, receberam autorização da justiça britânica para se casar em uma cerimônia no presídio de Belmarsh, em Londres, informou Morris nesta sexta-feira (12).

"Eu estou aliviada, mas ainda irritada que um ação legal foi necessária para parar a interferência ilegal com nosso direito básico de nos casar", escreveu ainda em sua conta no Twitter.

Assange está preso desde 2019 e está aguardando uma decisão do Supremo Tribunal do Reino Unido para saber se será extraditado ou não para os Estados Unidos.

No país, ele é acusado de 18 crimes diferentes relacionados à divulgação de documentos secretos que revelaram detalhes das missões do país no Afeganistão e Iraque. As penas totais somam 175 anos de detenção.

O casal se conheceu quando o australiano ainda vivia na Embaixada do Equador na capital britânica. Morris fazia parte da equipe jurídica de defesa de Assange e, desde então, tiveram dois filhos.