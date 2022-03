Reprodução / RT TV - 17.03.2022 Presidente da Rússia, Vladimir Putin, pode estar preparando "Plano B" para a guerra, segundo governo dos EUA

Altos funcionários dos Estados Unidos informaram que o Kremlin está mudando para uma nova estratégia após as forças russas não conseguirem garantir uma vitória rápida sobre todo o território ucraniano. O conflito, iniciado em 24 de fevereiro, já entra no 26º dia .

Segundo o governo dos EUA, a Rússia deve obrigar Kiev, capital da Ucrânia, a aceitar reivindicar dos territórios do sul e do leste do país para garantir uma ponte terrestre entre a Rússia e a Crimeia , local ocupado pelas tropas russas desde 2014, de acordo com o Wall Street Journal .

A mudança de estratégia, porém, pode significar uma prolongação da guerra, o que afeta principalmente a população que ainda está na Ucrânia possivelmente lutando contra a pobreza e extrema vulnerabilidade econômica , além do medo dos bombardeios frequentes em diversas regiões do país.

Dados da Organização das Nações Unidas (ONU) mostram que mais de 10 milhões de pessoas deixaram as casas onde moravam no território ucraniano, na tentativa de escapar do conflito. Cerca de 90% dos que fugiram são mulheres e crianças.

Leia Também

"Seu objetivo não mudou em nada. O que mudou foram as táticas dele", afirmou um funcionário do governo norte-americano sobre o que chamou de "Plano B" de Putin, segundo o jornal.



Nesse domingo (20), pelo menos oito pessoas foram mortas em um ataque russo ao shopping center Retroville, no distrito de Podilskyi em Kiev, de acordo com o procurador-geral ucraniano. Além do centro comercial, carros em um estacionamento próximo também pegaram fogo após os bombardeios russos, informou o Serviço de Emergência do Estado da Ucrânia.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.