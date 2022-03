Reprodução/R7 20.03.2022 Oito pessoas morreram no ataque russo ao shopping em Kiev, na Ucrânia

Pelo menos oito pessoas foram mortas em um ataque russo ao shopping center Retroville, no distrito de Podilskyi em Kiev, de acordo com o procurador-geral ucraniano. O ataque, que aconteceu ontem, foi o pontapé para mais um toque de recolher de 35 horas, como foi feito na semana passada.

No dia de hoje, a guerra entre Rússia e Ucrânia chega ao 26º dia. Além do centro comercial, carros em um estacionamento próximo também pegaram fogo após os bombardeios russos, informou o Serviço de Emergência do Estado da Ucrânia.

A prefeitura da capital também informou que prédios residenciais e escolas também foram atingidos pelos bombardeios russos. "Devido aos incêndios após ataques aéreos na capital e na região, observa-se a poluição do ar. Portanto, não abra as janelas" , disse hoje o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko.

Reprodução/News Digest Blog 20.03.2022 Oito pessoas morreram no ataque russo ao shopping em Kiev, na Ucrânia









Leia Também

Novo toque de recolher

A partir das 20h de hoje, horário local (15h, em Brasília), os habitantes de Kiev ficarão sob um novo "toque de recolher intensificado" com duração de 35 horas, terminando às 7h de quarta (23).

"As viagens pela cidade serão proibidas sem passes especiais! Você só pode sair para chegar ao abrigo mais próximo", anunciou a prefeitura de Kiev em comunicado. "Lembramos que os civis que estiverem na rua durante o toque de recolher sem passe especial serão considerados membros de grupos de sabotagem e reconhecimento!"

Segundo a atualização mais recente do Ministério da Defesa do Reino Unido, as forças russas devem priorizar a tentativa de cercar Kiev, de acordo com informações da CNN Internacional.

"Apesar da contínua falta de progresso, Kiev continua sendo o principal objetivo militar da Rússia", afirmou o ministério, e "a luta pesada continua ao norte de Kiev". O mandatário ucraniano Volodymyr Zelensky continua na capital Kiev, mesmo diante do cerco cada vez mais apertado sobre a cidade.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.