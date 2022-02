Reprodução Vladimir Putin durante reunião do Conselho de Segurança Nacional

A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou que a decisão de Vladimir Putin de colocar o sistema de defesa nuclear do país em alerta faz parte de um comportamento padrão de "fabricar ameaças que não existem para justificar novas agressões".

"Esse é um padrão que vimos do presidente Putin ao longo deste conflito, que está fabricando ameaças que não existem para justificar agressões", disse ela, em entrevista à ABC News. "Toda a comunidade global e os cidadãos americanos devem olhar por esse prisma", acrescentou.

"Nós o vimos fazer isso várias vezes. Em nenhum momento a Rússia esteve sob ameaça da Otan. A Rússia esteve sob ameaça da Ucrânia. Tudo isso é um padrão do presidente Putin".

Segundo Putin, a medida foi tomada por precaução, embora nenhum país ocidental tenha sinalizado que entrará no conflito. À Agência Tass, ele disse que as sanções anunciadas pelos ocidentais são "Ilegítimas".

Nos EUA, republicanos de alto estalão do Partido Republicano pressionam o presidente Joe Biden para que ele decida por mais uma rodada de sanções à Rússia, com foco nas exportações de petróleo e gás do país.

Quarto dia de conflito

Na última quinta-feira, o presidente da Rússia Vladimir Putin ordenou que as tropas que já faziam exercícios militares nas fronteiras invadissem a Ucrânia. O presidente russo não aceita o interesse do país vizinho em integram a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), aliança militar do ocidente.

Durante à noite, os bombardeios se intensificam em endereços militares, mas ao contrário do que afirmam os militares russos, bombas e mísseis já atingiram residências, hospitais, escolas e outras instalações civis. Até este domingo, estima-se que cerca de 210 ucranianos tenham morrido, e 4,3 mil russos - a Rússia não divulga números oficiais de vítimas, apenas os equipamentos militares destruídos.

Na madrugada de hoje, a segunda maior cidade do país, Kharkiv, foi bombardeada . Um prédio de nove andares com civis foi atingido por um míssil - uma mulher morreu e 20 pessoas precisaram ser evacuadas. Outros 60 moradores estavam em um abrigo em uma área subterrânea e não se feriram.

O ministro ucraniano do Interior, Evgeny Yenin, informou à CNN que Rússia e Ucrânia conversam de maneira informal para iniciar a negociação de um cessar-fogo amanhã (28 ).

Mais de 4 mil pessoas já foram presas na Rússia em protestos contra a Guerra. Na quinta-feira, o Comitê de Investigação da Rússia informou que a participação em qualquer protesto contra a guerra na Ucrânia era ilegal. O órgão russo também afirmou que ofensas poderiam ser inscritas nos registros criminais dos participantes.

