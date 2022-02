Reprodução/Twitter Míssil atinge prédio em Kiev

A prefeitura Kiev, capital da Ucrânia, anunciou um toque de recolher que entra em vigor a partir das 17h de hoje (12h no Horário de Brasília), até as 8h de segunda-feira, 28 (3h no Horário de Brasília).

"Todos os civis que estiveram na rua durante o toque de recolher serão considerados membros dos grupos sabotadores inimigos", diz o comunicado.

Pelo Telegram, o prefeito de Kiev, Vitaliy Klitschko, pediu para que os moradores da capital tratem a situação com "compreensão", e que não saiam de casa.

Na madrugada deste sábado, os russos avançaram sobre a capital. De acordo com o prefeito, um prédio residencial de mais de 20 andares foi atingido por um míssil . Não há mais informações sobre vítimas e feridos.