Reprodução/O Antagonista Ucrânia ainda mantém controle de Kiev

A Inteligência da Ucrânia alertou neste sábado (26) que recebeu informações de um possível ataque químico sob falsa bandeira de Kiev na região separatista de Donetsk. Segundo a mídia do país, os separatistas pró-Rússia e os militares de Moscou receberam máscaras contra gás para se protegerem de possíveis explosões em plantas industriais de produtos químicos.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.