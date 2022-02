Reprodução/Twitter Míssil atinge prédio em Kiev

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o exato momento em que um míssil russo atinge um prédio na capital da Ucrânia, Kiev. De acordo com as primeiras informações, o local atingido seria residencial. Não há informações sobre mortos ou feridos neste ataque até o momento.

Pelas imagens, é possível ver o prédio sendo atingido pelo míssil e depois um forte clarão de explosão no local.

The latest in a series of strikes in Ukraine: a residential building in Kyiv. Rescue and evacuation efforts are underway.



Prior shellings include hospitals, schools, and more residential areas. More from our live blog: https://t.co/T9kbejNpAI pic.twitter.com/pPkfrbIcaS

— Brenna T. Smith (@brenna__smith) February 26, 2022



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que Putin se preparava para mais um ataque contra Kiev. "Não podemos perder a capital".

