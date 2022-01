Reprodução Paraguai: Tiroteio em festival de música deixa duas pessoas mortas

Ao menos duas pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas em um tiroteio durante o festival de mnúsica Ja'umina Fest em San Bernardino, no Paraguai, no ultimo domingo (30).

Uma das vítimas foi identificada como a influenciadora Cristina "Vita" Aranda, mulher do jogador de futebol paraguaio Iván Torres, que joga no Olimpia. A personal trainer com mais de 400 mil seguidores nas redes sociais foi atingida por um tiro na cabeça, chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu.

😱Balacera en Ja'umina



Sorpresivamente suspendieron el concierto #JauminaFest en San Bernardino cuando tocaba el grupo "Binomio de Oro", debido a unos disparos que provinieron del público. Supuestamente una conocida figura influencer quedó herida gravemente. pic.twitter.com/lNdaBGOc8y — Diario El Poder Py (@elpoderpy) January 31, 2022





A outra vítima faltal é um homem, identificado como Marcos Inácio Rojas Mora. Ele morreu no Anfiteatro José Assunção Flores. Segundo a emissora paraguaia ABC, os demais feridos estão internados em unidades de saúde com estado de saúde estável.





"No início, pensamos que eram fogos de artifício Mas então vi uma debandada de pessoas tentando sair. Para entrar no show pediram o cartão de vacinação. Minha amiga não trouxe, mas mesmo assim entrou. Não revistaram a nossa bolsa. Não verificaram nada", disse uma testemunha que não quis ser identificada.