REPRODUÇÃO / GOOGLE MAPS Ataques deixam mortos em Abu Dhabi

Nesta segunda-feira (17), três caminhões de combustível explodiram, deixando três mortos e seis feridos em Abu Dhabi , nos Emirados Árabes Unidos. Um incêndio também começou próximo ao aeroporto da capital. O grupo Houthi do Iêmen, alinhado ao Irã, assumiu a autoria do ataque.

Em comunicado, a polícia da cidade informou que não houve "danos significativos" e que "as investigações iniciais encontraram partes de um pequeno avião que poderia ser um drone em ambos os locais que poderiam ter causado a explosão e o incêndio".

Segundo a agência de notícias estatal WAM , os caminhões-tanque explodiram na área industrial de Musaffah, perto das instalações de armazenamento da empresa de petróleo ADNOC. Entre os mortos, estavam dois indianos e um paquistanês.

O porta-voz militar do Houthi afirmou que o grupo realizou um ataque em Abu Dhabi, mas não forneceu mais detalhes, informando apenas que um comunicado será emitido mais tarde.

Os Emirados Árabes Unidos fazem parte da coalizão liderada pela Arábia Saudita, que combate os houthis no conflito do Iêmen desde 2015. Embora o país tenha reduzido a presença militar no Iêmen em 2019, ele continua dominando as forças iemenitas que armaram e treinaram.