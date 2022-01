Fernando Vivas/GOVBA Defesa Civil atualizou os números de mortos em decorrência das chuvas na Bahia

O número de mortos devido às fortes chuvas na Bahia subiu para 27, de acordo com a Sudec (Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia). O novo óbito contabilizado aconteceu no último dia 7, no município de Barra, mas foi informado à Superintendência apenas nesse domingo (16).

A vítima era um homem de 72 anos que se afogou no assentamento São Francisco, na margem do Rio Grande, zona rural de Barra.

Segundo a Sudec, há 30.306 pessoas desabrigadas, 62.156 desalojados, 27 mortos e 523 feridos. No total, 965.643 pessoas foram afetadas pelas chuvas.

Até o momento, foram registradas vítimas em:

Amargosa (2);

Itaberaba (2);

Itamaraju (4);

Jucuruçu (3);

Macarani (1);

Prado (2);

Ruy Barbosa (1);

Itapetinga (1);

Ilhéus (3);

Aurelino Leal (1);

Itabuna (2);

São Félix do Coribe (2);

Ubaitaba (1);

Belo Campo (1);

Barra (1).

Além disso, 199 municípios identificaram ocorrências e, desse total, 190 cidades estão usando decretos de situação de emergência.