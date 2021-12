Reprodução Acidente deixou sete mortos, segundo autoridades locais

Nesta segunda-feira (27), um acidente de ônibus deixou sete mortos — entre eles uma mulher grávida de cinco meses — na rodovia que liga as duas principais cidades da Colômbia . De acordo com as autoridades locais, a batida ocorreu por volta das 3h da madrugada, no horário local, no município de San Luis.

"São 7 mortos, 2 mulheres e 5 homens, todos maiores de idade. Os demais ficaram feridos com pequenos traumas", disse uma porta-voz do governo de Antioquia, onde fica San Luis, à AFP .

De acordo com o prefeito do município, Henry Suárez, o ônibus levava 46 pessoas.

Possíveis causas do acidente não foram divulgadas





Imagens divulgadas nas redes sociais mostram uma barreira de contenção rompida e policiais fazendo o resgate dos passageiros em um penhasco próximo à estrada.

Vítimas foram retiradas de dentro do veículo





Ônibus despencou de penhasco

De acordo com a televisão, as vítimas viajavam em um ônibus particular quando o veículo caiu no abismo. As possíveis causas do acidente ainda não foram informadas pelas autoridades.