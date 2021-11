Divulgação Fortes chuvas no Canadá causaram vários deslizamentos de terra

A província canadense, Colúmbia Britânica, declarou estado de emergência em função das fortes chuvas que atingiram o oeste do país nos últimos dias.

De acordo com as forças de segurança, as tempestades deixaram uma pessoa morta e outras quatro desaparecidas, além de forçar a evacuação de milhares de moradores. O mau tempo ainda causou o isolamento da cidade de Vancouver.

As ruins condições climáticas provocaram diversos deslizamentos de terra e inundações, que danificaram rodovias e deixaram dezenas de milhares de pessoas sem energia elétrica. Os serviços ferroviários da província também foram duramente afetados pelas chuvas.

O primeiro-ministro da Colúmbia Britânica, John Horgan, informou que o estado de emergência deverá durar pelo menos 14 dias e pode ser prorrogado.

O governo canadense, por sua vez, mobilizou o exército para auxiliar as equipes de resgate nas buscas por pessoas desaparecidas e bloqueadas pelas "inundações extremas".

Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá, está atualmente em Washington para participar de uma reunião com os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e do México, López Obrador. No entanto, o político afirmou que o mau tempo provocou "inundações históricas" e "terríveis".

As intensas chuvas na Colúmbia Britânica chegaram poucos meses depois de uma onda de calor histórica na província, que deixou centenas de mortos e causou diversos incêndios.