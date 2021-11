Divulgação/Instagram Bandeira do Brasil com a palavra amor antes de ordem e progresso

Um grupo de brasileiros quer apresentar uma proposta para adicionar a palavra amor à bandeira nacional. Chamado "Movimento Amor na Bandeira" sugere substituir "Ordem e progresso" por "Amor, Ordem e Progresso". Embora o movimento seja recém-criado, a justificativa não é tão nova.

Membros do movimento usam o pensamento do filósofo francês Augusto Comte (1798-1857), que em 1889 serviu de insipiração para as palavras que até hoje estão na bandeira. O lema positivista de Comnte dizia "o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim".

"Por que na criação da bandeira, a palavra Amor foi desconsiderada, restando apenas Ordem e Progresso? Não se sabe exatamente o motivo, mas a negação do Amor como princípio nos parece muito simbólica de uma grave lacuna na formação de nossos valores", afirma o movimento em abaixo-assinado virtual.

Os ativistas farão encontro virtual nesta sexta (19) para discutir a ideia e tentar conquistar o público antes de levar uma proposta ao Congresso.

Em 2003, o então deputado federal Chico Alencar (PSOL-RJ) propôs, sem sucesso, adoção do lema "Amor, ordem e progresso". Eduardo Suplicy (PT-SP) quando senador também demonstrou apoio à medida, também sem êxito.