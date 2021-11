Arquivo pessoal Senador à direita com o filho; ao lado, o marido dele

O responsável pela divulgação de uma foto exposta do senador Fabiano Contarato (Rede-ES) e seu filho afirma se arrepender da publicação e diz que pediria desculpas ao parlamentar. A imagem foi tirada enquanto Contarato estava na praia com o filho e vinculada com mensagem ofensiva. O senador registrou um Boletim de Ocorrência e o caso será investigado pela Polícia Federal (PF).

"Eu me arrependo profundamente de ter feito isso. realmente me arrependo, eu não sabia que ia ter uma repercussão tão grande assim", a afirmação foi feita por Giovani ao jornal A Gazeta , na manhã dessa quarta-feira.

A publicação levava a legenda “eu agora a pouco ( sic ) na minha praia e vem esse infeliz sem vergonha, e ainda traz o filho adotivo para fazer ‘marketing’! Aqui no ES esse senador jamais será reeleito. Eu votei nele, as propostas eram paralelas com a do presidente Jair Bolsonaro, jamais essa reação reacionária que está tendo agora”.

O conteúdo passou a ser divulgado nas redes sociais nessa segunda-feira. Na imagem aparecem Contarato e o filho de 7 anos em uma praia de Vila Velha, na Grande Vitória.

"Aquela postagem foi sobre ele, única e exclusivamente como político, não tem nada a ver com a pessoa dele. Não tinha nada a ver com a criança, nada de cunho homofóbico, mas recebeu uma proporção tão enorme que até ameaça estou recebendo. Inclusive, na praia, eu não fui até ele justamente em respeito ao filho dele", declarou.

Leia Também

Leia Também

Giovani disse que foi “infeliz” ao citar o filho do senador e afirmou que que pediria desculpas pessoalmente à Contarato por ter chamado de “marketing” o momento do senador com o filho.

Leia Também

Contarato denunciou

Em nota à imprensa, o senador disse que a publicação tom preconceituoso. "Uma postagem preconceituosa que me agredia e destilava inadmissível ódio contra meu pequeno Gabriel. Nada foi tão doloroso, porém, quanto ver seu ultraje gratuito contra o Gabriel, uma criança inocente de sete anos, que teve sua imagem exposta nas redes e foi menosprezado apenas por ser meu filho e, sobretudo, por ser fruto de uma adoção", dizia a nota.

"Não tolerarei qualquer ato de agressão aos meus filhos e à minha família. Não me intimidarão com esses ataques desprezíveis. Registrei um boletim de ocorrência na Polícia Federal, hoje, e providenciarei a responsabilização do autor desta agressão", concluiu.

A PF do Espírito santo (ES) afirmou que a declaração do senador e o material apresentado foram “encaminhadas ao corregedor que dará o devido encaminhamento legal”. A polícia também disse que o Facebook foi oficiado para preservar as provas. Além disso, a PF declarou que ouvirá testemunhas e, por fim, o suspeito do caso.