Reprodução/Sky News Explosão em Cabul





Após as mortes de 13 soldados norte-americanos em uma explosão no Aeroporto de Cabul, capital do Afeganistão, o porta-voz do Comando Central dos Estados Unidos, capitão Bill Urban, afirmou que o país reagiu e realizou um ataque aéreo contra um alvo do Estado Islâmico-K , grupo que assumiu a autoria do atentado ocorrido nesta quinta-feira (26).









"As forças militares dos EUA realizaram uma operação de contraterrorismo além do horizonte hoje contra um planejador do ISIS-K. O ataque aéreo não tripulado ocorreu na província de Nangahar, no Afeganistão. As indicações iniciais são de que matamos o alvo. Não sabemos de nenhuma vítima civil", afirmou o porta-voz.