Líderes políticos do Talibã desembarcam na capital do Afeganistão

Líderes políticos do Talibã desembarcaram em Cabul na noite na última sexta-feira (20), cerca de uma semana depois da tomada da capital do Afeganistão pelo grupo fundamentalista islâmico. O grupo já afirmou que não haverá democracia no local . "A lei sharia e é isso", relatou Waheedullah Hashimi, membro sênior do grupo.



A delegação era guiada pelo cofundador da milícia, Abdul Ghani Baradar, que chefiava o escritório político dos talibãs em Doha, no Catar, e voltou ao Afeganistão na última terça-feira (17) - ele é cotado para ser o próximo presidente do país.

Os líderes talibãs de diversas partes do território afegão estão se reunindo em Cabul para discutir a formação do futuro governo, em meio às pressões da comunidade internacional pela adoção de uma linha menos radical do que aquela vigente até 2001, quando o grupo foi derrubado pela invasão americana.

Os talibãs já abriram conversas inclusive com o ex-presidente Hamid Karzai, que governou o Afeganistão de 2001 a 2014.

O grupo fundamentalista vem tentando vender uma imagem de "moderado" para facilitar seu reconhecimento pela comunidade internacional, tendo prometido inclusive anistia a funcionários do antigo governo e respeitar os direitos das mulheres, mas "à luz da lei islâmica".





No entanto, já há relatos de perseguições contra familiares de jornalistas e colaboradores das forças de ocupação, de repressões a manifestantes e até de proibição de universidades mistas em algumas partes do país.