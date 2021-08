Reprodução: google/licenciáveis Bandeira do movimento fundamentalista islâmico, Talibã

A bandeira do Talibã foi erguida nesta quarta-feira, 18, no Afeganistão e foi alvo de protestos na cidade afegã Jalalabad . Segundo o The New York Times , houve disparos de arma de fogo e três pessoas morreram na confusão.

O grupo extremista colocou a bandeira talibã em um monumento na cidade e zangou os moradores afegãos. Muitos levaram a bandeira do Afeganistão como protesto.

A bandeira talibã simboliza fé. Ela é branca e tem uma frase em árabe que diz: La Illaha Ila Allah Muhamad Rasulu Allah, em português, isso significa: "Não há outra divindade além de Deus, e Muhammad, seu mensageiro".

Além disso, a bandeira conta com a Chahada ou Shahadah, conhecida em português também como Chacado, é o primeiro dos cinco pilares do Islamismo. É uma declaração que refere-se à Allah e Muhammad.

Você viu?

Os moradores de Jalalabad retiraram bandeira branca para erguer a do Afeganistão na véspera da data que marca a independência do país dos britânicos, que aconteceu em 1919.



Além disso, a bandeira afegã, composta pelas cores preto, vermelho e verde com os dizeres "Estado Islâmico do Afeganistão", tem sido usada em outros países para protestar contra o domínio do Talibã.