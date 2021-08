O Antagonista Talibãs em Cabul

Duas cidades do Afeganistão registraram protestos populares contra a tomada de poder do país pelo Talibã. O grupo extremista reagiu às manifestações com violência. Houve disparos com armas de fogo contra a multidão e pessoas foram espancadas em Jalalabad, segundo o jornal The New York Times. De acordo com a Reuters , três pessoas morreram e outras estão feridas

Os manifestantes marcharam gritando e erguendo bandeiras da República Afegã. Os extremistas deram tiros para o alto para tentar assustar os protestantes e dispersar a multidão, porém não obtiveram sucesso, segundo o jornal norte-americano.

O Talibã retomou o controle do país no último domingo (15), após acordo com os líderes locais. O presidente do afeganistão Ashraf Ghani fugiu — segundo ele, para 'evitar um banho de sangue' — e os extremistas tomaram Cabul sem grande resistência.

Em atualização*