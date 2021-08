Reprodução/AFP Afegãos se aglomeram na pista do aeroporto para sair do país

Laurie Bristow, embaixador do Reino Unido no Afeganistão, contou em entrevista que muitas pessoas estão se dirigindo ao aeroporto de Cabul na tentativa de sair do país. O Talibã assumiu o controle do país no último domingo (15) e desde então, muitas pessoas buscam uma forma de deixar o Afeganistão com suas famílias.

Em entrevista para rede britânica Sky News, o embaixador disse que sua equipe está trabalhando com base "em dias, não semanas" para realizar e finalizar a operação. Eles ajudam a população oferecendo vistos e retirarando homens, mulheres e crianças em segurança do local.

Ontem, foram retiradas 700 pessoas. Ele explicou que o obejtivo é retirar pelo menos mil pessoas por dia. Bristow é responsável por decidir a ordem que os afegãos sairão do país. Ele explicou que o processo não depende de ações que estão ao seu controle, como a segurança local e as ações do Talibã.

Sobre a relação das forças britãnicas com o grupo que domina o país, o embaixador explicou que estão trabalhando com eles "em um nível tático e prático".